Haberler Beşiktaş Transfer haberi: Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

Transfer haberi: 'i 'a kaptıran St. Etienne 'ın yıldızı 'i transfer etmek istiyor

ekibi St. Etienne uzun süre Mısırlı golcü için uğraş verdi ancak transferde mutlu sona ulaşamadı. Genç futbolcuyu 'a kaptıran ekibinin yeni hedefi ise formasıyla çok iyi bir form yakalayan oldu. St. Etienne'in radarında bulunan Kanadalı golcünün transferinin ise 'a bağlı olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 09:40
Transfer haberi: Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

transferinde 'a yenilen St. Etienne kulübünün yeni hedefinin Beşiktaşlı olabileceği iddia edildi.

Fransız basını 'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'in St. Etienne'in radarında olduğunu kaydetti. Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransız basını, 'un Beşiktaş'a imza atması halinde Larin'in imzasının siyah beyazlı kulüp tarafından onaylanacağı kaydedildi.

Cyle Larin 'in ilk yarısında sol kanatta görev yapmış ve 19 maçta 12 gol attı ve 3 asist üreterek yıldızlaşmıştı.

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