Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş yorum: Galatasaray iyi bir takım

Süper Lig'in 19. haftasında dev derbi maçında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Bazen Oğuzhan'ı, bazen Mensah'ı kullanıyoruz. O bölge kalabalık. Adem de yavaş yavaş katılıyor. Bugünkü tercihimiz Oğuzhan. Klasik kadromuzla çıkıyoruz. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk.

GALATASARAY İYİ BİR TAKIM

Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız.

GÜVEN'İ SAKATLIK YAŞADIĞI İÇİN KADRODAN ÇIKARDIK

Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız.