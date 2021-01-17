Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş yorum: Galatasaray iyi bir takım

- maçı öncesi 'dan flaş yorum: Galatasaray iyi bir takım

'in 19. haftasında dev derbi maçında , sahasında ezeli rakibi 'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Zor bir maç. Direk rakibimiz ile oynuyoruz, sonuçta bir derbi maçı. Takım olarak iyi hazırlandık. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:45
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş yorum: Galatasaray iyi bir takım

'in 19. haftasında dev derbi maçında , sahasında ezeli rakibi 'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Bazen 'ı, bazen Mensah'ı kullanıyoruz. O bölge kalabalık. Adem de yavaş yavaş katılıyor. Bugünkü tercihimiz Oğuzhan. Klasik kadromuzla çıkıyoruz. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk.

GALATASARAY İYİ BİR TAKIM

Tabii ki zor bir maç. Direkt rakibimiz, derbi. Kolay maç değil. Galatasaray iyi bir takım. İnşallah kazanırız.

GÜVEN'İ SAKATLIK YAŞADIĞI İÇİN KADRODAN ÇIKARDIK

Güven bir sakatlık yaşadı dün. Onun için çıkardık. Bazen böyle son gün değişiklikler olur. Takım olarak iyiyiz. Mücadeleye hazırız.

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