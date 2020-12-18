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Usta yazardan -Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Son dakika haberleri... Beşiktaş, 5. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi Yazarı Turgay Demir de siyah-beyazlı takımın galibiyetini yorumlarken, o isme dikkat çekti. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 09:14
Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Ezeli rakiplerinin zorlandığı 'nda terlemeden turladı. Rakibine saygı duyarak oynayan Kartal işi sıkı tuttu ve risk almadı… Sabırlı oyunla ligde üst üste galibiyetler alan Kartal, rakibin, güçlüsü, zayıfı olmaz diyerek aynı sakinlikle oynadı ve kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Roiser'in ele avuca sığmaz oluşu, çalışkanlığı ve bir sağ bek olarak kariyerimin ilk golünü iyi bir sol vuruşla atması gecenin güzellikleri arasındaydı.

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Larin ve Güven... Nasıl tanımlasam bilemiyorum! Penaltıyı kaçıran Güven Oğuzhan'ın harika asistinde topu iğne deliğinden geçirdi! Hangisi sensin be arkadaş, penaltıyı kaçıran mı, goldeki ince vuruşu yapan mı!?

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Al Larin'i vur Güven'e... İki gol kaçırdı ki, golcü değil savunmacı bile kaçırmazdı! Neyse ki, bir arka direk yaptı ve Atakan'ın emeklerini boşa çıkarmadı.

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Oğuzhan güçlenmeli... Diğer her şey var onda, bir tek enerjisi eksik. Rahat rakip karşısında fazlaca ikili mücadeleye girmeden yaptı işini. Güven'e yaptığı asist akıl doluydu.

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Atakan iyi bir yetenek... Çok çabuk değil, süratli de değil ama akıllı... Daha da gelişecektir. Ersin, Utku, Kartal, 17 yaşındaki Serdar ve henüz istenilen düzeyde olmayan Hasic başta tüm diğer gençlere de güvenim tam. Yılların Vida'sına ise güvenim her geçen gün azalıyor.

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Şu maçta bile hayatından bezmiş bir haldeydi... Ne oldu bu Vida'ya anlamak mümkün değil! Sergen hoca bu konuya mutlaka el atmalı... Görüntü normal değil, asla kendini oyuna vermiyor... Bir çözüm bulmak şart...

Usta yazardan Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı yorumu! "Sergen Yalçın bu konuya mutlaka el atmalı"

Evet Kupa'ya iyi başladı… Rotasyonlu kadro rahat bir galibiyet alında lig ve kupanın bundan sonrası için daha iyi şeyler düşünmek mümkün.

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