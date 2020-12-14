Haberler Beşiktaş Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Anderson taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Son dakika haberleri... Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu Anderson , sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:57
Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

'ın 2016 yılında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Anderson , forma giydiği süreçte taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlıların gönlünde taht kurmuş ancak bonservis bedeli yüksek olduğu için Çin'e transfer olmuştu.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

2018'den bu yana futbol kariyerini Çin'de sürdüren Anderson , zaman zaman sosyal medya hesaplarından günlerini unutmadığını gösteren paylaşımlara imza atıyor.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Başarılı orta saha oyuncusu, son yaptığı paylaşım ve yorumla siyah-beyazlıları heyecanlandırdı...

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcu, 'ta oynadığı dönemde Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi kullanarak "Yakında birlikteyiz" notunu düştü.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Akıllara transfer dedikodularını getiren bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarların gönderiyi yorum yağmuruna tutmasına neden oldu.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

'ta forma giydiği kiralık iki sezonda toplam 80 karşılaşmada görev alan Anderson , bu müsabakalarda 37 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı.

Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Yıldız futbolcu Çin kariyerinde ise 65 maça çıkıp 39 gol kaydetti. 'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

BİZE ULAŞIN