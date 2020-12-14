Anderson Talisca Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! "Yakında birlikteyiz"

Beşiktaş'ın 2016 yılında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, forma giydiği süreçte taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlıların gönlünde taht kurmuş ancak bonservis bedeli yüksek olduğu için Çin'e transfer olmuştu.

2018'den bu yana futbol kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, zaman zaman sosyal medya hesaplarından Beşiktaş günlerini unutmadığını gösteren paylaşımlara imza atıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu, son yaptığı paylaşım ve yorumla siyah-beyazlıları heyecanlandırdı...

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi kullanarak "Yakında birlikteyiz" notunu düştü.

Akıllara transfer dedikodularını getiren bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarların gönderiyi yorum yağmuruna tutmasına neden oldu.

Beşiktaş'ta forma giydiği kiralık iki sezonda toplam 80 karşılaşmada görev alan Anderson Talisca, bu müsabakalarda 37 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı.