Beşiktaş keskin virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda hedef zorlu periyotta 4'te 4 yapmak. Lige iyi bir giriş yapamayan ancak son 6 lig maçında 5 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, zirve yarışı için kritik bir mücadeleye çıkacak.

8 SIRA YÜKSELDİ

Galatasaray'ın 'BAY' geçtiği haftada 23 puanlı rakiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanması halinde hem Alanyaspor hem de G.Saray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başaracak. Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş, sonrasında 3 maçta 9 puan alarak sıralamada 12'ncilikten 4'üncülüğe kadar yükseldi.

3 MAÇTA 10 GOL

Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar.

JOSEF VE LARIN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın 11'de düşündüğü isimlerin başında geliyor. F.Bahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 2'NCİ DALYA PEŞİNDE

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda transfer olan Oğuzhan Özyakup, siyahbeyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'taki 9. sezonunu geçiren Oğuzhan, bugüne kadar takımıyla 275 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu mücadelelerde 31 gol atıp 57 de asist yapmıştı. Ligde ise 199 kez sahaya çıkan Oğuzhan, Alanya mücadelesinde şans bulması halinde ikinci kez 'dalya' diyecek. Bugüne kadar Beşiktaş'ta 199 lig maçında boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 38 de asit yapmıştı.

EKSİK SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da görev alamamıştı. Siyahbeyazlılarda Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmedi.

YALÇIN-ATAN KARŞI KARŞIYA

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçen sezonun bitimine kadar Sergen Yalçın'ın yardımcısıydı. Sezon başlamadan teknik direktörlüğe terfi eden Atan, ilk kez Sergen Yalçın ile rakip olacak. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Atan'ın cezası 1 maça düşürülünce, iki teknik adamın sahada karşılaşmasının önünde engel kalmamış oldu.

ALANYASPOR'DA 6 EKSİK

Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET

BU sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

ROSIER CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde Valentin Rosier 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Fransız futbolcu bu akşam sarı kart görmesi halinde 13'üncü haftada İstanbul'da oynanacak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçında sahada olamayacak.

KARTAL'IN YENİLGİSİ YOK

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı lig maçı olan bu mücadelelerde Beşiktaş'ın rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. 2018-19 sezonunda ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, kalan 7 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 17 gol atarken, Alanyaspor ise rakibine 5 golle cevap verdi.