Haberler Beşiktaş Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

haberi: biletini kesti! ile yollar ayrılıyor

'ta stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat yıldız , devre arasında talibi çıkması halinde satılacak ve transfere bütçe oluşturulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:07 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:30
Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

'ın tecrübeli stoperi corona virüsü sürecini atlattıktan sonra Kasımpaşa maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör 'ın ilk önceliği değil.

Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre, 'tan yıllık 3.4 milyon euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor.

Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli yaparız" diye rapor verdiği Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor.

Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın biletini kesti! Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor

Başkan Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.

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