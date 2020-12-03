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'ta Holzhauser sürprizi

10 numara arayışlarını sürdüren siyahbeyazlıların önüne Raphael Holzhauser ismi geldi. Yalçın, 10 gol ve 9 asistle oynayan Avusturyalı yıldıza sıcak baktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

'ta transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. 10 numara arayışlarını sürdüren teknik direktör , bu oyuncunun yaratıcı ve iş bitirici olmasında diretiyor.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

Ancak gündeme getirilen Duda (Köln, 10 milyon euro), Max Meyer (Crystal Palace, 5 milyon euro) ve Pereiro (Cagliari, 5 milyon euro) gibi takımları tarafından istenmeyen oyuncular için bile talep edilen rakamlar yönetiminin gözünü korkuttu.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

Yönetim en fazla 1-2 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro'nun altında maaşla oynayacak bir oyuncu almak için girişimlerini sürdürürken, 'ın önüne getirilen son isim Belçika'nın Beerschot takımının Avusturyalı oyuncusu Raphael Holzhauser oldu.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

Yalçın, 10 gol ve 9 asistle oynayan 27 yaşındaki 1.93'lük dev sol ayaklı oyuncunun bu rakamlara alınabilmesi durumunda transfere onay verebileceğini yönetime iletti.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

ÖZEL ANLAŞMASI VAR

Avusturyalı oyuncu, Grasshoppers serbest bıraktıktan sonra Beerschot'a bedelsiz gitti.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

Belçika takımıyla kendilerinin ödediği rakamın iki katını verecek takıma gideceği zaman 1 milyon euro bonservis bedeline izin verilmesi yönünde sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın onay verdi! Beşiktaş'a süper 10 numara

Holzhauser, Beerschot'ta 230 bin euro'a oynuyor. 460 bin euro'yu garanti ederse, 1 milyon euro'ya bonservisini de alabilecek.

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