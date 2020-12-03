Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. 10 numara arayışlarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, bu oyuncunun yaratıcı ve iş bitirici olmasında diretiyor.

Ancak gündeme getirilen Duda (Köln, 10 milyon euro), Max Meyer (Crystal Palace, 5 milyon euro) ve Pereiro (Cagliari, 5 milyon euro) gibi takımları tarafından istenmeyen oyuncular için bile talep edilen rakamlar Beşiktaş yönetiminin gözünü korkuttu.

Yönetim en fazla 1-2 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro'nun altında maaşla oynayacak bir oyuncu almak için girişimlerini sürdürürken, Sergen Yalçın'ın önüne getirilen son isim Belçika'nın Beerschot takımının Avusturyalı oyuncusu Raphael Holzhauser oldu.

Yalçın, 10 gol ve 9 asistle oynayan 27 yaşındaki 1.93'lük dev sol ayaklı oyuncunun bu rakamlara alınabilmesi durumunda transfere onay verebileceğini yönetime iletti.

ÖZEL ANLAŞMASI VAR Avusturyalı oyuncu, Grasshoppers serbest bıraktıktan sonra Beerschot'a bedelsiz gitti.

Belçika takımıyla kendilerinin ödediği rakamın iki katını verecek takıma gideceği zaman 1 milyon euro bonservis bedeline izin verilmesi yönünde sözleşme imzaladı.