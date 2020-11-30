Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada, Beşiktaş adına maça damga vuran isim ise sezon başı kadroya dahil olan Vincent Aboubakar'dı...
Mücadelede 2 gol birden atarak adından söz ettiren Kamerunlu golcünün transfer edildiği dönem, siyah-beyazlı camiada oyuncunun sakatlığı ile ilgili endişe hakimdi. Yönetim, yıldız futbolcunun mukavelesine konuyla ilgili ceza maddesi ekledi.
İşte Aboubakar'ın sözleşmesinde yer alan o madde:
Maç başı ücreti 20 bin euro olan Aboubakar sakatlanması halinde Beşiktaş'a, 40 bin euro ödeyecek.
Sezon başında kadroya dahil edilen Kamerunlu yıldız, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklanan Aboubakar, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.