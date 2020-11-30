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'ta derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

'ın sezon başında renklerine bağladığı , siyah-beyazlıların 'yi 4-3 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak mücadelenin yıldızı oldu. Derbinin flaş oyuncusu olarak görülen Kamerunlu golcünün sözleşmesinde yer alan özel bir madde ise dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Süper Lig'in 10. haftasında , deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi 'yi 4-3 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada, adına maça damga vuran isim ise sezon başı kadroya dahil olan 'dı...

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Mücadelede 2 gol birden atarak adından söz ettiren Kamerunlu golcünün transfer edildiği dönem, siyah-beyazlı camiada oyuncunun sakatlığı ile ilgili endişe hakimdi. Yönetim, yıldız futbolcunun mukavelesine konuyla ilgili ceza maddesi ekledi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

İşte Aboubakar'ın sözleşmesinde yer alan o madde:

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Maç başı ücreti 20 bin euro olan Aboubakar sakatlanması halinde 'a, 40 bin euro ödeyecek.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

Sezon başında kadroya dahil edilen Kamerunlu yıldız, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak forması giymişti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesinde...

2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklanan Aboubakar, şu ana kadar formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.

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