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son şampiyon 'i konuk ediyor!

'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. 9. haftasının kritik mücadelesinde yarın , 'i konuk edecek. İşte karşılaşma öncesi detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:11
Beşiktaş son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk ediyor!

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen , oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

ERSİN DESTANOĞLU CEZALI

FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Ersin'in yokluğunda kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV , İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

SAVUNMA SIKINTILI

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu.

Yarına kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

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