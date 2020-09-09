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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ta Samatta sürprizi

Beşiktaş'ta Samatta sürprizi

yönetiminin forvet listesinde 'nın da olduğu öğrenildi.

yönetiminin forvet listesinde 'nın da olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra Aston Villa'ya oldu. 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı. Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

  1. 9.9.2020
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