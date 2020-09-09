Beşiktaş'ta Samatta sürprizi
Beşiktaş yönetiminin forvet listesinde Mabwana Samatta'nın da olduğu öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin forvet listesinde Mabwana Samatta'nın da olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra Aston Villa'ya transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı.
İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı. Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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