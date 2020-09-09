Beşiktaş'ta Samatta sürprizi

Beşiktaş yönetiminin forvet listesinde Mabwana Samatta'nın da olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra Aston Villa'ya transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı. Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.