Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Choupo Moting...
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Aboubakar, Kalinic, Choupo Moting gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın transfer listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Beşiktaş, Nikola Kalinic ile her konuda anlaşma sağlarken, Atletico Madrid'le görüşmelerin devam edildiği belirtildi.
KOITA
Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.
VINCENT ABOUBAKAR
Transferden sorumlu idarecilerin dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu yıldıza soğuk baktığı öğrenildi. Teknik ekibin ise oyuncu için "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir' raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan golcü futbolcunun, 1.5 milyon Euro seviyelerine inmeye olumlu yaklaştığı ancak yönetimin kafasındaki rakamın 750 bin Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
CHOUPO MOTING
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki gözde isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting, serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.
PAPISS CISSE
Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.
GONZALO HIGUAIN
Beşiktaş'ın Mandzukic'le görüşme yaptığı haberlerinin yayıldığı günlerde bir menajer, Juventus'un Higuain'i göndermek istediğini, kendilerine getirebileceğini anlattı. Juventus'tan 7.5 milyon euro kazanan Higuain için yöneticiler, "O parayı karşılayamayız" dedi.
NAZIM SANGARE
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı..
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 15:57
- Mustafa Cengiz'den Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!
- İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Marco Benassi, Kevin Strootman, Kwadwo Asamoah
- Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma...
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Marco Livaja, Tisserand
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Choupo Moting... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.