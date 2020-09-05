Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Choupo Moting...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Beşiktaş, Nikola Kalinic ile her konuda anlaşma sağlarken, Atletico Madrid'le görüşmelerin devam edildiği belirtildi.

KOITA

Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dedi.

VINCENT ABOUBAKAR

Transferden sorumlu idarecilerin dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu yıldıza soğuk baktığı öğrenildi. Teknik ekibin ise oyuncu için "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir' raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan golcü futbolcunun, 1.5 milyon Euro seviyelerine inmeye olumlu yaklaştığı ancak yönetimin kafasındaki rakamın 750 bin Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

CHOUPO MOTING

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferdeki gözde isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting, serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.

PAPISS CISSE

Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

GONZALO HIGUAIN

Beşiktaş'ın Mandzukic'le görüşme yaptığı haberlerinin yayıldığı günlerde bir menajer, Juventus'un Higuain'i göndermek istediğini, kendilerine getirebileceğini anlattı. Juventus'tan 7.5 milyon euro kazanan Higuain için yöneticiler, "O parayı karşılayamayız" dedi.

NAZIM SANGARE

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı..