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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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pazarlığı devam ediyor

Kalinic pazarlığı devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla 'ten 'yle ilgili görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar kulübe resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu.

Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla 'ten 'yle ilgili görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar kulübe resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu. Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen A. Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileceğini gösteriyor. yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1-1.5 milyon euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.
  1. 29.8.2020
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