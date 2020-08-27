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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Hourihane sürprizi

Hourihane sürprizi

ekiplerinden ’nın başarılı oyuncusu ’in menajeri tarafından ’a önerildiği öğrenildi.

'de 2020-021 sezonu hazırlıklarını sürdüren 'a, 'da top koşturan önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, macerasına olumlu baktığı iddia edildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu. Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu mevkideki zaafları da dikkat çekmişti. Aston Villa formasıyla 146 maçta 28 gol atan İrlandalı oyuncu Hourihane, 22 de gol atarak toplamda 50 gole direkt katkı sağladı.
  1. 27.8.2020
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