Beşiktaş’ın ilgisi var ama...

Forvet alternatifleri arasında yer alan Nikola Kalinic'in menajeri Veneto, Beşiktaş transferi hakkında konuştu. Siyah- beyazlıların ilgisini doğrulayan Veneto "Evet Türklerle bir temastayız ama Atletico ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Şu an için net bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.