Beşiktaş’ın ilgisi var ama... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın ilgisi var ama...

’ın ilgisi var ama...

Beşiktaş’ın ilgisi var ama...

Forvet alternatifleri arasında yer alan 'in menajeri Veneto, transferi hakkında konuştu.

Forvet alternatifleri arasında yer alan 'in menajeri Veneto, transferi hakkında konuştu. Siyah- beyazlıların ilgisini doğrulayan Veneto "Evet Türklerle bir temastayız ama Atletico ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Şu an için net bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ın ilgisi var ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA