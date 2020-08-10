Yunan basınından flaş iddia... PAOK-Beşiktaş maçı Selanik'ten alınabilir!

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki karasuları tartışması sonrası PAOK ile Beşiktaş arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının Selanik'ten alınabileceği belirtildi. UEFA'nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verebileceği iddia edildi.

Yunanistan basınından SporTime ve Gazzetta'nın haberlerine göre; UEFA'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının PAOK ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin de kaderini değiştirebileceği vurgulandı.

UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.

İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydedildi.

TEK MAÇLI ELEME FORMATI

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.