Yunan basınından flaş iddia... PAOK-Beşiktaş maçı Selanik'ten alınabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın yerinin değişebileceği iddia edildi. Yunan basını, Selanik'te oynanması planlanan mücadelenin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışması nedeniyle farklı bir ülkeye alınabileceğini yazdı. İşte detaylar...
Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki karasuları tartışması sonrası PAOK ile Beşiktaş arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının Selanik'ten alınabileceği belirtildi. UEFA'nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verebileceği iddia edildi.
Yunanistan basınından SporTime ve Gazzetta'nın haberlerine göre; UEFA'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının PAOK ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin de kaderini değiştirebileceği vurgulandı.
UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.
İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydedildi.
TEK MAÇLI ELEME FORMATI
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.
25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan basınından flaş iddia... PAOK-Beşiktaş maçı Selanik'ten alınabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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