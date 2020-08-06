Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte veda sözleri

Son dakika: 'tan ayrıldığını açıkladı

Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberine göre; 'ta Gökhan Gönül'ün ardından de ayrıldığını açıkladı. Caner Erkin de sarı-lacivertli takımla sözleşme imzaladı.

'ta forma giyen Gökhan Gönül, Siyah beyazlı takımdan ayrıldı ve Fenerbahçe ile anlaştı. Gönül'ün ardından de Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı. Gökhan'dan sonra Caner Erkin de Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

İşte Caner Erkin'in veda mesajı:

İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkınızı helal edin.
CANER ERKİN

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 18:37
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