Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de ayrıldığını açıkladı. Caner Erkin de sarı-lacivertli takımla sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, Siyah beyazlı takımdan ayrıldı ve Fenerbahçe ile anlaştı. Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı. Gökhan'dan sonra Caner Erkin de Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
İşte Caner Erkin'in veda mesajı:
İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkınızı helal edin.
CANER ERKİN
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 18:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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