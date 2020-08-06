Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, Siyah beyazlı takımdan ayrıldı ve Fenerbahçe ile anlaştı. Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen açıkladı. Gökhan'dan sonra Caner Erkin de Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.



İşte Caner Erkin'in veda mesajı:



İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkınızı helal edin.

CANER ERKİN