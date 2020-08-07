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07 Ağustos 2020, Cuma
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Kampanya pazar günü

Kampanya pazar günü

'ın 'da başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasının programı belli oldu. Alışılmış bir program yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, ekibiyle ortak bir organizasyona yapacak.

'ın 'da başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasının programı belli oldu. Alışılmış bir program yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, ekibiyle ortak bir organizasyona yapacak. Sunuculuğunu 'ın yapacağı organizasyon Kanal D'den saat 22.00'da canlı yayınlanacak. Beşiktaşlı birçok sanatçının yer alacağı programda siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, ve birçok eski futbolcu katılacak.
  1. 7.8.2020
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