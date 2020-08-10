Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine onu istiyor! Transferde 2 dev rakip...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezonuna sona ermesiyle beraber Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin yenilememiş ve yeni bir sağ bek arayışına girmişti. Hollanda basını konu ile ilgili yazdığı haberde, son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Karsdorp'a siyah beyazlıların talip olduğunu ve bu operasyonda 2 dev rakiple yarıştığını aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Hollanda basınında yer alan bilgilere göre son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi.
ONU SORDULAR
Haberde yer verilen bilgilere göre siyah beyazlı yöneticiler, yıldız oyuncunun transfer durumunu Kardorp'un bonservisinin bulunduğu Roma kulübün yetkililerine sordu.
2 RAKİP VAR
Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş ile beraber Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ve İngiltere Ligi takımlarından Southampton da talip oldu.
ADVOCAAT TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için mümkün olmadı.
25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 17:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine onu istiyor! Transferde 2 dev rakip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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