Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine onu istiyor! Transferde 2 dev rakip...

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

ONU SORDULAR

Haberde yer verilen bilgilere göre siyah beyazlı yöneticiler, yıldız oyuncunun transfer durumunu Kardorp'un bonservisinin bulunduğu Roma kulübün yetkililerine sordu.

2 RAKİP VAR

Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş ile beraber Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ve İngiltere Ligi takımlarından Southampton da talip oldu.

ADVOCAAT TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU AMA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için mümkün olmadı.

25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.