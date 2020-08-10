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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gökhan Gönül'ün yerine onu istiyor! Transferde 2 dev rakip...

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine onu istiyor! Transferde 2 dev rakip...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezonuna sona ermesiyle beraber Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin yenilememiş ve yeni bir sağ bek arayışına girmişti. Hollanda basını konu ile ilgili yazdığı haberde, son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen Karsdorp'a siyah beyazlıların talip olduğunu ve bu operasyonda 2 dev rakiple yarıştığını aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen , aradığı ismi İtalya'da buldu.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre son olarak Feyenoord'da kiralık forma giyen , Beşiktaş'ın gündemine geldi.

ONU SORDULAR
Haberde yer verilen bilgilere göre siyah beyazlı yöneticiler, yıldız oyuncunun durumunu Kardorp'un bonservisinin bulunduğu Roma kulübün yetkililerine sordu.

2 RAKİP VAR
Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş ile beraber Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ve İngiltere Ligi takımlarından Southampton da talip oldu.

ADVOCAAT TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için mümkün olmadı.

25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 17:57
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