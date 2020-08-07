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07 Ağustos 2020, Cuma
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iddiası

Milos Vulic iddiası

Yeni sezonda kadrosunu genç isimlerle güçlendirmek isteyen 'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Ligi'ni yakından takip eden Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki kanat oyuncusu 'le ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezonda kadrosunu genç isimlerle güçlendirmek isteyen 'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Ligi'ni yakından takip eden ve gol kralı Nenad Lukic'e teklif yapacağı iddia edilen Beşiktaş'ın adı bir başka oyuncuya daha yazıldı. Sırbistan'ın Sports Journal gazetesi siyah-beyazlıların Verona, Parma ve Crotone ile beraber Kızılyıldız'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'e talip olduğunu iddia etti. Profesyonel kulüp kariyerinde 150 maça çıkan futbolcu, 18 gol kaydederken, 7 de asist yapmayı başardı.
  1. 7.8.2020
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