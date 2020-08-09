Beşiktaşlı Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Tyler Boyd, istenileni verememiş ve ilk 11'de istediği şansı bulamamıştı. Aktarılan bilgilere göre ABD'li golcüye Süper Lig'den talip çıktı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Tyler Boyd'a Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.
TEKLİF YAPILACAK
Takvim'in haberine göre, Karadeniz ekibinin ABD'li oyuncu için teklif yapacağı ortaya çıktı. Boyd için Yeni Malatyaspor'un da ilgisinin olduğu biliniyor.
Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 28 resmi maça çıktı. Birleşik Amerikalı oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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