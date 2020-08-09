Beşiktaşlı Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Tyler Boyd'a Çaykur Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.

TEKLİF YAPILACAK

Takvim'in haberine göre, Karadeniz ekibinin ABD'li oyuncu için teklif yapacağı ortaya çıktı. Boyd için Yeni Malatyaspor'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 28 resmi maça çıktı. Birleşik Amerikalı oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.