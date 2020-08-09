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09 Ağustos 2020, Pazar
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Beşiktaşlı Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı!

Beşiktaşlı Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı!

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı , istenileni verememiş ve ilk 11'de istediği şansı bulamamıştı. Aktarılan bilgilere göre ABD'li golcüye Süper Lig'den talip çıktı.

'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan 'a Çaykur 'un talip olduğu öğrenildi.

TEKLİF YAPILACAK

Takvim'in haberine göre, Karadeniz ekibinin ABD'li oyuncu için teklif yapacağı ortaya çıktı. Boyd için Yeni Malatyaspor'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 28 resmi maça çıktı. Birleşik Amerikalı oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 09.08.2020
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