Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı
Beşiktaş, İngiliz kulübü West Bromwich'in yıldızı Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki isim, daha önce Süper Lig'de Sivasspor formasını terletmişti. Transfer haberlerinin gündeme gelmesinden sonra tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tanıdık bir isimle anlaştı.
2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, siyah-beyazlı takıma transfer oluyor.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, futbol hayatını İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te sürdüren Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.
Grosicki, 2019-2020 sezonunda 44 maçta WBA forması giydi ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Transfer haberlerinin gündeme gelmesinden sonra 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Grosicki eşi ile birlikte sadece tatil amaçlı İstanbul'da bulunduğunu belirtti. Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Eşimle İstanbul'da keyifli zaman geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Jestem w Stambule i dobrze sp?dzam czas z ?ona ?? Nic wi?cej si? nie dzieje #plotki @WBA ??????— Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) August 9, 2020
- 09.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 01:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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