Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tanıdık bir isimle anlaştı.

2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, siyah-beyazlı takıma transfer oluyor.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, futbol hayatını İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te sürdüren Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Grosicki, 2019-2020 sezonunda 44 maçta WBA forması giydi ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Transfer haberlerinin gündeme gelmesinden sonra 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Grosicki eşi ile birlikte sadece tatil amaçlı İstanbul'da bulunduğunu belirtti. Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Eşimle İstanbul'da keyifli zaman geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.