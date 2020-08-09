Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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ile anlaştı

Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

, İngiliz kulübü 'in yıldızı ile prensipte anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki isim, daha önce 'de  formasını terletmişti. haberlerinin gündeme gelmesinden sonra tecrübeli futbolcu hesabından iddialara yanıt verdi.

'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , tanıdık bir isimle anlaştı.

2011-2014 yılları arasında forması giyen , siyah-beyazlı takıma transfer oluyor.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, futbol hayatını takımlarından 'te sürdüren Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Grosicki, 2019-2020 sezonunda 44 maçta forması giydi ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Transfer haberlerinin gündeme gelmesinden sonra 32 yaşındaki futbolcu hesabından iddialara yanıt verdi. Grosicki eşi ile birlikte sadece tatil amaçlı 'da bulunduğunu belirtti. Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Eşimle İstanbul'da keyifli zaman geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Beşiktaş Kamil Grosicki ile anlaştı

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 01:57
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