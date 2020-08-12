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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sonuna kadar savaşacağız!

Sonuna kadar savaşacağız!

, ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu.

, ile eşleşmeleriyle ilgili konuştu. Ferreira, "Eşleşme ihtimali olduğundan bu yana Beşiktaş'ı izliyorum. Rakibimizin tüm özelliklerini analiz ettik. Tüm oyuncularım sorumluluklarını bilerek hazırlanıyor. Hedefimize kendimizi adadık. Tek isteğimiz Beşiktaş'ı elemek ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara geçmek. Oyuncularım, bu hedef için savaşacak" ifadelerini kullandı.
  1. 12.8.2020
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