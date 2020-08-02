İstanbul'da transfer savaşı! Beşiktaş ve Başakşehir...

Beşiktaş ve Başakşehir, kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen Junior Fernandes, iki kulübün de radarında.

Şili basınında yer alan habere göre oyuncu, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.

CAZİP TEKLİF GİTTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.

Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.