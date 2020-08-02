İstanbul'da transfer savaşı! Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes'in peşinde - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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İstanbul'da savaşı! ve ...

İstanbul'da transfer savaşı! Beşiktaş ve Başakşehir...

'ta son dakika haberi... Gelecek sezon için önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli yıldızlara veren siyah beyazlılar, Başakeşhir ile kıran kırana bir rekabate girdi. Aktarılan bilgilere göre İstanbul'un iki kulübü de, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fernandes'in transferini bir an önce bitirmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve , kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen , iki kulübün de radarında.

Şili basınında yer alan habere göre oyuncu, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.

CAZİP TEKLİF GİTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.

Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.

  1. 02.08.2020
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