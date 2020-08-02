İstanbul'da transfer savaşı! Beşiktaş ve Başakşehir...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli yıldızlara veren siyah beyazlılar, Başakeşhir ile kıran kırana bir rekabate girdi. Aktarılan bilgilere göre İstanbul'un iki kulübü de, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fernandes'in transferini bir an önce bitirmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş ve Başakşehir, kıran kırana bir tranasfer yarışına girdi. Sezonun sona ermesiyle beraber Alanyaspor'dan ayrılan ve ücretsiz oyuncu statüsüne geçen Junior Fernandes, iki kulübün de radarında.
Şili basınında yer alan habere göre oyuncu, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Öte yandan Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yaptığı ifade edildi.
CAZİP TEKLİF GİTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş da, Başakşehir'de Junior Fernandes'e 'cazip' teklifler sundu. Oyuncu, şu anda karar aşamasında.
Junior Fernandes, 38 resmi müsabakada rol aldı ve 12 gol 7 asistle oynadı.
- 02.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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