1 numaraya Serkan Kırıntılı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, Konyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyahbeyazlılarda, Konyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında. Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 30 gol gördü. Serkan Kırıntılı, ayrıca sezon boyunca 1 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu transferin gerçekleşmesi durumunda yine de Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Gökhan Töre'nin durumu da iyice karıştı. Mensah konusunda siyah-beyazlıların teklifini kabul etmeyen Malatyaspor'un Gökhan Töre'yle ilgili de benzer bir politika sergilediği ifade edildi. Malatyaspor yönetiminin, küme düşmenin kaldırıldığını belirterek Töre'ye, sözleşmesinin fesholmadığını ve Gelecek sezon da kendisiyle devam edileceğini iletti. Beşiktaş yönetiminin de Gökhan'a "Bonservis ödeyemeyiz, bu konuyu çözersen gelebilirsin" dediği öğrenildi.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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