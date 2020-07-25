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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'tan Alanyalı Welinton için sürpriz hamle!

Beşiktaş'tan Alanyalı Welinton için sürpriz hamle!

'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, 'u takasta kullanma kararı aldı.

'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, 'u takasta kullanma kararı aldı. Buna göre Fatih'i 2 yıl kiralık olarak 'a yollamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Welinton'u bonservis bedeli ödemeden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.


YALÇIN, BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
Welinton dışında Alanyalı bir isim daha radara takıldı. , istikrarlı oyuncu arayışları çerçevesinde, sağ bek için gündeme Onur Bulut'u listeye aldı. Hatta Yalçın'ın Onur ile birebir görüştüğü bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun kabul etmesi durumunda resmi görüşmeler başlayacak.

  1. 25.7.2020
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