Beşiktaş'tan Alanyalı Welinton için sürpriz hamle!

Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Fatih Aksoy'u takasta kullanma kararı aldı. Buna göre Fatih'i 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a yollamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Welinton'u bonservis bedeli ödemeden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.



YALÇIN, BULUT'LA GÖRÜŞTÜ

Welinton dışında Alanyalı bir isim daha radara takıldı. Sergen Yalçın, istikrarlı oyuncu arayışları çerçevesinde, sağ bek için gündeme Onur Bulut'u listeye aldı. Hatta Yalçın'ın Onur ile birebir görüştüğü bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun kabul etmesi durumunda resmi görüşmeler başlayacak.