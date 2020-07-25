Beşiktaş'tan Alanyalı Welinton için sürpriz hamle!
Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Fatih Aksoy'u takasta kullanma kararı aldı.
Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Fatih Aksoy'u takasta kullanma kararı aldı. Buna göre Fatih'i 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a yollamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Welinton'u bonservis bedeli ödemeden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi.
YALÇIN, BULUT'LA GÖRÜŞTÜ
Welinton dışında Alanyalı bir isim daha radara takıldı. Sergen Yalçın, istikrarlı oyuncu arayışları çerçevesinde, sağ bek için gündeme Onur Bulut'u listeye aldı. Hatta Yalçın'ın Onur ile birebir görüştüğü bildirildi. 26 yaşındaki futbolcunun kabul etmesi durumunda resmi görüşmeler başlayacak.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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