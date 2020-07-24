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24 Temmuz 2020, Cuma
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'ne bileniyor!

Beşiktaş Gençlerbirliği'ne bileniyor!

'de yarın G.Birliği deplasmanına çıkacak , hazırlıklarını sürdürdü. Dün 18.00'deki idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik antrenman gerçekleştirildi. Süper Lig'de üçüncülüğü kovalayan siyah-beyazlılar maçı kazanıp, 'un puan kaybını bekleyecek.

Süper Lig'de yarın G.Birliği deplasmanına çıkacak , hazırlıklarını sürdürdü. Dün 18.00'deki idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik antrenman gerçekleştirildi. 'de üçüncülüğü kovalayan siyah-beyazlılar maçı kazanıp, 'un puan kaybını bekleyecek.

  1. 24.7.2020
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