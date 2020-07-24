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24 Temmuz 2020, Cuma
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anıldı

Cenk Koray anıldı

  yöneticisi merhum , vefatının 20. yıl dönümünde, 'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan çelenk gönderdi.

yöneticisi merhum , vefatının 20. yıl dönümünde, 'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan çelenk gönderdi.

  1. 24.7.2020
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