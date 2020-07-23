Lille'e "evet" dedi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yeni rotası Fransa oluyor. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, 1.5 yıldır peşinden koştukları tecrübeli forvet ile önceki gün İstanbul'da bir araya gelmişti. Bu buluşmada sözleşme detaylarının dahi konuşulduğu kaydedildi. 35 yaşındaki yıldızın Lille'e "Evet" dediği, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu Beşiktaş'tan bonservisini istediği kaydedildi. Burak alacakları karşılığında boşa çıkacak ve Fransız ekibine imza atacak. Sezonun son haftası oynanır oynanmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in tecrübeli ismi renklerine bağlaması bekleniyor.

BABA YILMAZ ATEŞİ YAKTI

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi babası Fikret Yılmaz'a da soruldu. Baba Yılmaz "Babasının peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı, menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Kariyerinin sonuna geldi. Bu kararı alacak olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan teklif alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.