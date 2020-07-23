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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Lille'e "evet" dedi

Lille'e "evet" dedi

son kararını verdi. Fransız ekibinin teklifini kabul etti. 1 yıl daha sözleşmesi olan Kral alacakları karşılığı bonservisini istedi.

'ta 'ın yeni rotası oluyor. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, 1.5 yıldır peşinden koştukları tecrübeli forvet ile önceki gün 'da bir araya gelmişti. Bu buluşmada sözleşme detaylarının dahi konuşulduğu kaydedildi. 35 yaşındaki yıldızın Lille'e "Evet" dediği, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu Beşiktaş'tan bonservisini istediği kaydedildi. Burak alacakları karşılığında boşa çıkacak ve Fransız ekibine imza atacak. Sezonun son haftası oynanır oynanmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in tecrübeli ismi renklerine bağlaması bekleniyor.

BABA YILMAZ ATEŞİ YAKTI
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi babası 'a da soruldu. Baba Yılmaz "Babasının peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı, menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Kariyerinin sonuna geldi. Bu kararı alacak olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan teklif alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.7.2020
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