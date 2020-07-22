Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz hangi takımlarda oynadı? Yaşı kaç? İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri...

Dört büyük takımda da forma giymeyi başaran ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. Yıldız futbolcu 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

İLK YILLARI



15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.

ANTALYASPOR

Burak Yılmaz, 13 yaşında altyapısında futbol oynamaya başladığı Antalyaspor'da üç sene içinde PAF Takımı'na yükseldi. 2000-2001 sezonu sonunda PAF Ligi'nde forma şansı bulmaya başlayan Burak Yılmaz, Antalyaspor ile ilk kez Kocaelispor'a karşı oynadı. Golsüz sona eren bu karşılaşma dışındaki tek maçına Antalyaspor Tesisleri'ndeki İstanbulspor mücadelesinde çıktı. Genç oyuncu, bu iki maçın ardından 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, "10" numaralı formasıyla 17 PAF Ligi maçında 5 gol kaydetti. Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldıktan sonra,2002-2003 sezonu başında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapı kategorilerinde dikkat çekici performanslar sergileyen Burak Yılmaz, profesyonel aşamadaki ilk maçı için biraz bekledi. Aralık 2002'deki Fransa karşılaşmasından önce Türkiye U-19 millî takımı kampına katıldı. Aynı zamanda millî takımdan arkadaşı olan Selçuk İnan, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında o dönem formasını giydiği Çanakkale Dardanelspor ile ligde boy göstermeye başladı. Kendisi ise ilk profesyonel maçına Nisan 2003'te Gümüşhanespor karşısında çıktı. Antalyaspor'un 4-1'lik skorla kazandığı mücadelenin son dört dakikalık bölümünde dahil olan Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar toplamda 130 dakika olmak üzere üç maçta daha forma giydi. Antalyaspor'daki sürelerini 2003-2004 sezonunda biraz daha artıran 18 yaşındaki oyuncu, 2004 yazında İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen U-19 millî takımının kadrosunda yer aldı. Burak Yılmaz, 2004-2005 sezonunda ise profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü attı. Alsancak Stadı'nda Karşıyaka önünde 2-0 yenik durumda olan takımı adına farkı bire indiren golü atan genç forvet, bitime üç dakika kala kendi kalesine yaptığı vuruşla rakibini 3-2 öne geçirdi. O dönemki adıyla Türk Telekom Lig A'da 2004-2005 sezonunu 29 maçta attığı sekiz golle tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu. Burak Yılmaz, 2005-2006 sezonunda bir aşama daha kaydetti. Antalyaspor adına önemli bir parça hâline dönüşen forvet oyuncusu, hızı ve açık alandaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Sezonun devre arasına gelindiğinde ligde sadece iki gol atabilmişti; ama millî takım seviyesindeki yükselişi devam ediyordu. Ocak 2006'da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol attı ve Nisan 2006'da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı'ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. Artık Türkiye futbolunun en üst seviyesine biraz daha yakındı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımların radarına girmesi de uzun sürmedi. 2005-2006 sezonunda Lig A'da 24 maça çıktı ve dokuz gol attı. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösterdi. Takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi oldu ve sonunda rotasını Süper Lig'e çevirdi. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ



Burak, Jean Tigana'nın Yıldırım Demirören'e ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. Tigana kendisini sağ kanatta oynatmayı seçti. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü attı. 2006/7 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, beklentilerin farkındaydı, fakat istenilen düzeyde performansa sahip olamadı. Jean Tigana yönetiminde ligi 2.sırada tamamlayan siyah-beyazlı takımda forma giyen Burak Yılmaz, sezonu 30 maçla tamamlarken, rakip fileleri sadece 5 kere havalandırabildi. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken genç oyuncu bu platformda da takımına katkı sağladı. 7 maçta forma şansı bulan Burak Yılmaz, rakip filelere sadece bir gol bırakırken, kariyerinin ilk kupasını Beşiktaş forması altında kaldırdı. Siyah-beyazlı forma altında kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakalayan genç oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamında sahaya çıktı fakat hiç gol kaydedemedi.

MANİSASPOR



Devre arasında golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Filip Hološko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a verdi. Takımın ilk 11'ine hemen giren Yılmaz, 3. lig maçında, kupalarla beraber 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a attı. Hat-trick yaptığı maçı Manisaspor 3-2 kazandı. Altyapı kategorilerinde birlikte forma giydiği Selçuk İnan ile Manisaspor'da tekrar buluşan Burak, bir röportajında Selçuk İnan ile Manisaspor'daki birlikteliği için, "onun arkadaşlığı beni yeniden futbola döndürdü" ifadelerinde bulundu. Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra Uğur İnceman, Sezer Öztürk, Oğuz Sabankay, Nizamettin Çalışkan ve Ferhat Öztorun gibi genç isimler de vardı yanında. Sezonun ikinci yarısında Manisaspor adına dokuz gol atan Burak Yılmaz, bu bölümde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını birer kez havalandırdı. Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ın 6-3'lük skorla kazandığı karşılaşmada Manisaspor'un iki golünü Selçuk İnan, diğer golünü ise Burak Yılmaz attı. Manisaspor'da forma giydiği son maç 5-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiydi. Manisaspor sezon sonunda alt lige düşmek durumunda kaldı ve Selçuk İnan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE SK



Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 23 Ağustos 2008'de Gaziantepspor maçının 53.dakikasında Colin Kâzım Richards'ın yerine girerek çıktı. Bu maçta Sağ kanat'ta forma giyen genç futbolcu bu maçın ardından Luis Aragonés tarafından fazla forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal FC ve FK Dinamo Kyiv karşısında oynadı. Burak, Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

ESKİŞEHİRSPOR



Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu Eskişehirspor'a bir yıllığına kiralandı. Eskişehirspor'a kiralanan Burak Yılmaz, ilk maçına eski takımlarından Manisaspor karşısında çıktı. Bu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu, forvette Ümit Karan ve Souleymane Youla gibi oyuncuların olmasından dolayı bu maçta da teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Sağ açıkta oynatıldı. Kırmızı-siyahlı ekip adına üçü Kupa'da toplam 14 maçta oynadı. Ligde Kasımpaşa ve Türkiye Kupası'nda Yalovaspor ağlarını birer kez havalandırdı. Burak ayrıca Kasımpaşa'ya attığı golden sonraki hafta oynanan Denizlispor müsabakasında bir asist yaptı. Eskişehirspor formasıyla son maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. Devre arasında kariyerinin bir kez daha takasla gelişeceğini öğrendi. Böylelikle Fenerbahçe, Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor'a 3,2 milyon euro ile birlikte Burak Yılmaz'ı da vermiş oldu.

TRABZONSPOR



2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 2010-11 sezonunda Burak Yılmaz'ı hücum hattının en ucunda kullanmaya başladı. Bu bölgede durdurulamaz bir görüntüye bürünen yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Sezona Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli bir parçası olarak başlayan Burak Yılmaz, Avrupa arenasına Liverpool ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla geri döndü. Özellikle ligin son haftalarında maçta geçirdiği sakatlığa rağmen 88. dakikada gol atarak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği Beşiktaş maçı, Galatasaray ve Bursaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde attığı gollerle Trabzonspor'un toplam 82 puan elde ederek şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele ettiği sezonda orta sahadaki partneri Selçuk İnan ile muazzam bir birliktelik yakaladı. Burak Yılmaz, bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamladı. 2011-12 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatıldı. Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçında sezonun kendisi adına 32. lig golünü atarak Fatih Tekke'ye ait Trabzonspor rekorunu (31 gol, 2004-2005 sezonu) kırdı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu.

GALATASARAY

Muhtelşem performansına Galatasaray'da da devam eden yıldız futbolcu, Galatasaray'da toplam 141 maça çıkmış ve 82 gol atmıştır.

BEİJİNG GUOAN

16 Şubat 2016 tarihinde, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile sözleşme imzalamıştır. 2 Ağustos 2017 tarihinde aile sebeplerden ötürü Beijing Guoan ile sözleşmesi feshedildi.

TRABZONSPOR



2017-18 sezonu öncesinde Trabzonspor ile yeniden anlaştı. Ardından Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz kariyerine Beşiktaş'ta devam etti. Yıldız futbolcunun ismi Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile anılıyor.