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21 Temmuz 2020, Salı
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unutulmadı

Vedat Okyar unutulmadı

, eski futbolcularından 'ı vefatının yıl dönümünde andı.

, eski futbolcularından 'ı vefatının yıl dönümünde andı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
  1. 21.7.2020
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