Beşiktaşlı Boateng Gençlerbirliği maçında yok!
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Kevin-Prince Boateng'in saplık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Ganalı futbolcunun ayak bileğinde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Boateng, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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