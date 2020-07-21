Beşiktaşlı Boateng Gençlerbirliği maçında yok!

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.