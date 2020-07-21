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21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Derbide sakatlanmıştı... Boateng'in son durumu belli oldu!

Beşiktaşlı Boateng Gençlerbirliği maçında yok!

Beşiktaşlı Boateng Gençlerbirliği maçında yok!

Kulübü, 'in 33. haftasındaki derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Kevin-Prince Boateng'in saplık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Ganalı futbolcunun ayak bileğinde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Boateng, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" takımımızın 'in 33. haftasında Vodafone Park'ta ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 21.07.2020
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