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17 Temmuz 2020, Cuma
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’e bonservis engeli

Ömer Ali Şahiner’e bonservis engeli

Siyah-beyazlılarda, 'in menajerliğini yapan 'ın, 'i önerdiği iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda, 'in menajerliğini yapan 'ın, 'i önerdiği iddia edildi. Yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşen Altıparmak, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun tam da teknik direktör 'ın aradığı gibi hızlı ve gol atabilen bir oyuncu olduğundan bahsetti. Ancak Erdal Torunoğulları bonservis ödeyerek fazla oyuncu alma şansları olmadığını söyledi.
  1. 17.7.2020
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