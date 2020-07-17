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17 Temmuz 2020, Cuma
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Mensah zorluyor

Mensah zorluyor

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk favorilerden biri olan için her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk favorilerden biri olan için her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 'un önce kiralama sonra da bonservisini almak için 'e 4 milyon euro ödediği Mensah'tan kolay kolay vazgeçmeyecek olması 'ı zor durumda bırakıyor. Bu arada Mensah'ın ortada konuşulduğu gibi 500 bin euro'yu kabul etme ihtimali de yok. Çünkü Ganalı oyuncu, takımlarında oynayan oyuncuların yıllık kazançlarını çok iyi biliyor. İspanyol menajerinin söylediği çok ilginç bir söz var: "Aynı şehrin takımı Atletico'dan Real'e gitmenin bile bedeli varken, Kayseri'den İstanbul'a gelmenin de bir bedeli var." Mensah'ın, Beşiktaş'ta oynamak için Kayserispor'dan şu anda kazandığının en az iki katını isteyeceği ise gelen bilgiler arasında.
  1. 17.7.2020
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