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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Zafer Kartal’ın

Zafer Kartal’ın

Siyah-beyazlılar, ’in atılmasıyla 10 kişi kalan ezeli rakibini Vida ve Gökhan’ın sayılarıyla geçti. 3.’lük iddiasını son haftaya taşıdı.

'de sezonun son derbisinde kazanan oldu: 2-0. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettiği 'yi 63'te ve 70'te 'ün attığı gollerle mağlup edip, 3.'lük ve Şampiyonlar Ligi ('NIN Trabzonspor'a verdiği men cezası kaldırılmazsa) iddiasını sürdürdü. Son hafta 'ne konuk olacak olan kazanır, Demir Grup Sivasspor da deplasmanından puan kaybederse Beşiktaş ligi 3. sırada bitirecek.

F.BAHÇE, ERSİN'İ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yitirdi. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, 25'te 'in kırmızı kart görmesi ile kalan 65 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Gününde olan kaleci yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye gol izni vermedi. Ligde üst üste ikinci bu sezon toplamda ise 11. mağlubiyetini alan Kanarya, haftaya 'de 'u konuk edecek.

ERSİN'DEN 4 KURTARIŞ
İlk yarı 4 kritik kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, "Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Önce Beşiktaş'ta oynayacağım sonra Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim" dedi.

CANER İLE LENS CEZALI
Beşiktaş'ta ve , Fenerbahçe karşısında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu, son hafta oynanacak Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

VIDA: SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Maçın yıldızı Domagoj Vida, "Derbide gol attığı için çok mutluyum. Beşiktaş olarak çok önemli bir maç kazandık. Derbide duygular yüksek yaşanıyor. Ne yazık ki taraftarımız yoktu. Elimizden geleni yaptık. Savaştık ve kazandık" dedi.

  1. 20.7.2020
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