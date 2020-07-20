Zafer Kartal’ın

Süper Lig'de sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş oldu: 2-0. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 63'te Domagoj Vida ve 70'te Gökhan Gönül'ün attığı gollerle mağlup edip, 3.'lük ve Şampiyonlar Ligi (UEFA'NIN Trabzonspor'a verdiği men cezası kaldırılmazsa) iddiasını sürdürdü. Son hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Kara Kartal kazanır, Demir Grup Sivasspor da Göztepe deplasmanından puan kaybederse Beşiktaş ligi 3. sırada bitirecek.



F.BAHÇE, ERSİN'İ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yitirdi. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, 25'te Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesi ile kalan 65 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Gününde olan kaleci Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye gol izni vermedi. Ligde üst üste ikinci bu sezon toplamda ise 11. mağlubiyetini alan Kanarya, haftaya Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



ERSİN'DEN 4 KURTARIŞ

İlk yarı 4 kritik kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, "Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Önce Beşiktaş'ta oynayacağım sonra Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim" dedi.



CANER İLE LENS CEZALI

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Jeremain Lens, Fenerbahçe karşısında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu, son hafta oynanacak Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.



VIDA: SAVAŞTIK VE KAZANDIK

Maçın yıldızı Domagoj Vida, "Derbide gol attığı için çok mutluyum. Beşiktaş olarak çok önemli bir maç kazandık. Derbide duygular yüksek yaşanıyor. Ne yazık ki taraftarımız yoktu. Elimizden geleni yaptık. Savaştık ve kazandık" dedi.