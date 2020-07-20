Zafer Kartal’ın
Siyah-beyazlılar, Vedat Muriç’in atılmasıyla 10 kişi kalan ezeli rakibini Vida ve Gökhan’ın sayılarıyla geçti. 3.’lük iddiasını son haftaya taşıdı.
Süper Lig'de sezonun son derbisinde kazanan Beşiktaş oldu: 2-0. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 63'te Domagoj Vida ve 70'te Gökhan Gönül'ün attığı gollerle mağlup edip, 3.'lük ve Şampiyonlar Ligi (UEFA'NIN Trabzonspor'a verdiği men cezası kaldırılmazsa) iddiasını sürdürdü. Son hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Kara Kartal kazanır, Demir Grup Sivasspor da Göztepe deplasmanından puan kaybederse Beşiktaş ligi 3. sırada bitirecek.
F.BAHÇE, ERSİN'İ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yitirdi. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, 25'te Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesi ile kalan 65 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Gününde olan kaleci Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye gol izni vermedi. Ligde üst üste ikinci bu sezon toplamda ise 11. mağlubiyetini alan Kanarya, haftaya Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
ERSİN'DEN 4 KURTARIŞ
İlk yarı 4 kritik kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, "Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Önce Beşiktaş'ta oynayacağım sonra Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim" dedi.
CANER İLE LENS CEZALI
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Jeremain Lens, Fenerbahçe karşısında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu, son hafta oynanacak Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
VIDA: SAVAŞTIK VE KAZANDIK
Maçın yıldızı Domagoj Vida, "Derbide gol attığı için çok mutluyum. Beşiktaş olarak çok önemli bir maç kazandık. Derbide duygular yüksek yaşanıyor. Ne yazık ki taraftarımız yoktu. Elimizden geleni yaptık. Savaştık ve kazandık" dedi.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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