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17 Temmuz 2020, Cuma
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Henriksen harekatı

Henriksen harekatı

'ta orta sahaya yapılacak rotasyon için yeni bir isim daha gündeme geldi.

'ta orta sahaya yapılacak rotasyon için yeni bir isim daha gündeme geldi. Teknik direktör Yalçın'ın verdiği listede yer alan Markus Henriksen'in ile sözleşmesini feshetmesi üzerine, Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Menajerinden Beşiktaş'ta oynamak için taleplerini öğrenmek istedi. Gelecek cevaba göre Beşiktaş yönetimi Henriksen konusunda hamlesini yapacak.
  1. 17.7.2020
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