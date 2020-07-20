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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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8-10 transfer lazım

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren , “Gelecek sezon yeni oyuncu lazım. Baskana ilettik”

Beşiktaş Teknik Direktörü derbiyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üçüncülük için son haftayı bekleyeceklerini kaydeden siyah- beyazlı çalıstırıcı konusunda, "Gelecek sezon yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerek. Bunlar çok net konular. Baskan ve yönetime ilettik." dedi. Bu arada maçın son bölümünde yedek kulübesinde iki takım arasında tartısma yasandı. Sergen Yalçın ve araya girerek olayın büyümesini engellediler. Fenerbahçeli Deniz Türüç ise maç sırasında kenarda Sergen Yalçın'a sarıldı. Iki takımın ilk onbirlerinde toplamda 12 Türk oyuncu (8'i F.Bahçe'de) yer alması da dikkatleri çekti.
  1. 20.7.2020
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