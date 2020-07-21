Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir teklifine Kayserispor'dan ret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un yıldız isimleri Bernard Mensah ve Emre Demir için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların iki oyuncu için Kayseri ekibine 1.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Kayserispor'un ise bu teklifi düşük bularak reddettiği ve görüşmelerin durduğu ifade edildi.

ALBAYRAK'TAN MENSAH İÇİN TELEFON

Öte yandan haberin detaylarında, Mensah için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Mensah için Kayserisporlu yetkilileri aradığı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.