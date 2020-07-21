Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir teklifine Kayserispor'dan ret! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Mensah ve Emre Demir teklifi ortaya çıktı! Kayseri'nin cevabı...

'ın Mensah ve Demir teklifine 'dan ret!

Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir teklifine Kayserispor'dan ret!

'da bu sezon gösterdiği performansla devlerinin radarına giren ve genç yıldız adayı Demir'e ilk resmi teklif 'tan geldi. Siyah-beyazlıların iki futbolcu için 1.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu, Kayserispor'un ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

çalışmalarını sürdüren , 'un yıldız isimleri ve Demir için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların iki oyuncu için Kayseri ekibine 1.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Kayserispor'un ise bu teklifi düşük bularak reddettiği ve görüşmelerin durduğu ifade edildi.

ALBAYRAK'TAN MENSAH İÇİN TELEFON
Öte yandan haberin detaylarında, Mensah için 'ın da devrede olduğu iddia edildi. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Mensah için Kayserisporlu yetkilileri aradığı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

  1. 21.07.2020
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