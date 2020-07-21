Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir teklifine Kayserispor'dan ret!
Kayserispor'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren Bernard Mensah ve genç yıldız adayı Emre Demir'e ilk resmi teklif Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlıların iki futbolcu için 1.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu, Kayserispor'un ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un yıldız isimleri Bernard Mensah ve Emre Demir için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların iki oyuncu için Kayseri ekibine 1.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Kayserispor'un ise bu teklifi düşük bularak reddettiği ve görüşmelerin durduğu ifade edildi.
ALBAYRAK'TAN MENSAH İÇİN TELEFON
Öte yandan haberin detaylarında, Mensah için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Mensah için Kayserisporlu yetkilileri aradığı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
- 21.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Mensah ve Emre Demir teklifine Kayserispor'dan ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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