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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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geri dönüyor

Oğuzhan geri dönüyor

6.5 sezon aralıksız forması giydikten sonra yetiştiği ülke olan 'nın takımının yolunu tutan , sezon sonu itibarı ile Beşiktaş'a geri dönecek.

6.5 sezon aralıksız forması giydikten sonra yetiştiği ülke olan 'nın takımının yolunu tutan , sezon sonu itibarı ile Beşiktaş'a geri dönecek. 2019- 20 sezonunu erken kapatan Oğuzhan, dönüş hazırlıklarına başladı. Oğuzhan, sosyal medya hesabındaki Feyenoord formalı fotoğrafını Beşiktaş formalı bir fotoğrafıyla güncellerken, oynadığı kulübü de yeniden Beşiktaş olarak değiştirdi.
  1. 15.7.2020
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