Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor bir örnektir - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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: bir örnektir

Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor bir örnektir

Başkanı Çebi: yıllar evvel mali yönden zor duruma düştü Ama altyapıdan oyuncularla düzlüğe çıktı. Biz de Beşiktaş’ı yapılandıracağız.

Başkanı , 'ın CBC Sport televizyonuna bağlanıp açıklama yaptı. Türk kulüplerinin içinde bulundukları finansal sıkıntıları aşmaları için örneğini veren Çebi, "Trabzonspor yıllar evvel bu duruma düştü. Ama altyapı yani kendi genç takımlarından oluşan futbolcularla artık düzlüğe çıktı. Harcanan yanlış paralar, gelinen kötü nokta ve sonuç olarak desteğe ihtiyaç duyan bir Beşiktaş var. Biz de bu süre içerisinde Beşiktaş'ı yeniden yapılandırıyoruz" dedi. Çebi ayrıca " düşüreceğiz. Bunun için de tek bir yol var; tasarruf etmemiz gerekiyor. Beşiktaş her gelecek sezon da şampiyonluk için oynayacak. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynadı. 117 senedir ne zaman sahaya çıksa, ben bu sene iyi transfer yapmadım, elimde iyi futbolcu yok, şampiyonluğa oynamıyorum demedi, demez" ifadesini kullandı.

  1. 6.7.2020
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