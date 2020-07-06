Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor bir örnektir
Beşiktaş Başkanı Çebi: Trabzonspor yıllar evvel mali yönden zor duruma düştü Ama altyapıdan oyuncularla düzlüğe çıktı. Biz de Beşiktaş’ı yapılandıracağız.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonuna bağlanıp açıklama yaptı. Türk kulüplerinin içinde bulundukları finansal sıkıntıları aşmaları için Trabzonspor örneğini veren Çebi, "Trabzonspor yıllar evvel bu duruma düştü. Ama altyapı yani kendi genç takımlarından oluşan futbolcularla artık düzlüğe çıktı. Harcanan yanlış paralar, gelinen kötü nokta ve sonuç olarak desteğe ihtiyaç duyan bir Beşiktaş var. Biz de bu süre içerisinde Beşiktaş'ı yeniden yapılandırıyoruz" dedi. Çebi ayrıca "Borçları düşüreceğiz. Bunun için de tek bir yol var; tasarruf etmemiz gerekiyor. Beşiktaş her gelecek sezon da şampiyonluk için oynayacak. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynadı. 117 senedir ne zaman sahaya çıksa, ben bu sene iyi transfer yapmadım, elimde iyi futbolcu yok, şampiyonluğa oynamıyorum demedi, demez" ifadesini kullandı.
- 6.7.2020
- Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
- Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
- Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
- Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
- Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz
- Zirve kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (30. hafta)
- Milan Baros 38 yaşında futbola veda etti!
- Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünden takip etti
- Galatasaray'ın yıldızına büyük tepki! "Kadro dışı kalmalı"
- Fenerbahçe taraftarından flaş Hasan Ali tepkisi! "Galatasaray'a gitsen gücenmeyiz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor bir örnektir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.