Rakip sıcak hava!

Kara Kartal dünkü idmanında eğlenceli anlar vardı. Antrenman oldukça sıcak bir havada yapıldı. Bu durumdan bunalan Domagoj Vida bir ara sulama hortumunu alıp çimleri ve arkadaşlarını suladı. Bu an objektiflere böyle yansıdı. Çalışma sırasında oyuncuların neşeli halleri de gözlerden kaçmadı.