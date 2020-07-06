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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Rakip sıcak hava!

Rakip sıcak hava!

dünkü idmanında eğlenceli anlar vardı. Antrenman oldukça sıcak bir havada yapıldı. Bu durumdan bunalan bir ara sulama hortumunu alıp çimleri ve arkadaşlarını suladı. Bu an objektiflere böyle yansıdı. Çalışma sırasında oyuncuların neşeli halleri de gözlerden kaçmadı.

Kara Kartal dünkü idmanında eğlenceli anlar vardı. Antrenman oldukça sıcak bir havada yapıldı. Bu durumdan bunalan bir ara sulama hortumunu alıp çimleri ve arkadaşlarını suladı. Bu an objektiflere böyle yansıdı. Çalışma sırasında oyuncuların neşeli halleri de gözlerden kaçmadı.

  1. 6.7.2020
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