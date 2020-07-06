Beşiktaş'tan çifte bomba! Emre Demir ve Bernard Mensah'a yeni teklif
Bernard Mensah ve Emre Demir transfer için daha önce yaptığı öneri geri çevrilen Beşiktaş bugünkü görüşmeye yeni bir kozla gidecek. Yönetim, kadrolarında yer alan bazı futbolcuları da Kayserispor’a önerecek.
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı kulüple Emre Demir ve Bernard Mensah için transfer görüşmesinde bulunmuştu. Tarafların bugün oynanacak maç öncesi bu kez başkanlar düzeyinde konuyu görüşeceği öğrenildi.
Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından %50 pay, Mensah'a karşılık da 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, Kayseri'nin önüne yeni bir teklifle çıkacak.
MEHMET ERAY DA GÜNDEME GELECEK
Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile buluşmasında daha önce yapılan önerinin yanı sıra takasta değerlendirilecek isimleri de masaya getireceği ifade edildi. Toplantıda Mehmet Eray Özbek'in durumu da görüşülecek. Beşiktaş, geleceğe yönelik yapılanma kapsamında sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Mehmet Eray'a talip olmuş ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 02:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan çifte bomba! Emre Demir ve Bernard Mensah'a yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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