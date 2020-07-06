Beşiktaş'tan çifte bomba! Emre Demir ve Bernard Mensah'a yeni teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden çifte bomba! Emre ve Bernard'a yeni teklif

'tan çifte bomba! ve 'a yeni teklif

Beşiktaş'tan çifte bomba! Emre Demir ve Bernard Mensah'a yeni teklif

ve için daha önce yaptığı öneri geri çevrilen bugünkü görüşmeye yeni bir kozla gidecek. Yönetim, kadrolarında yer alan bazı futbolcuları da ’a önerecek.

'ta transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, 'ye giderek sarı-kırmızılı kulüple ve için görüşmesinde bulunmuştu. Tarafların bugün oynanacak maç öncesi bu kez başkanlar düzeyinde konuyu görüşeceği öğrenildi.

'ye karşılık 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından %50 pay, Mensah'a karşılık da 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, Kayseri'nin önüne yeni bir teklifle çıkacak.

MEHMET ERAY DA GÜNDEME GELECEK

Sabah'ın haberine göre; Başkan 'nin, Başkanı Berna Gözbaşı ile buluşmasında daha önce yapılan önerinin yanı sıra takasta değerlendirilecek isimleri de masaya getireceği ifade edildi. Toplantıda Mehmet Eray Özbek'in durumu da görüşülecek. Beşiktaş, geleceğe yönelik yapılanma kapsamında sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Mehmet Eray'a talip olmuş ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 02:39
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