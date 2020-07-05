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Son dakika transfer haberleri: Ve Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...
Başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yakaladığı grafiği önümüzdeki sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim kadroya monte edilecek yeni isimlerin yanında, halihazırda Beşiktaş forması giyen bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...
5 Temmuz 2020 Pazar 10:55
Güncelleme: 05.07.2020 10:55
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Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan Beşiktaş oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi.
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Sözleşmesi devam eden yüksek ücretli oyunculara yolları ayırıp hem bonservis kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah beyazlılarda Domagoj Vida yeni sezon planları içinde yok.
Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan Hırvat stoperin sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılması için yönetim menajerine talimat verdi.
4.5 YILDA TOPLAM 15 MİLYON EURO 2017-18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı.
Hırvat Milli Takımı'nda da görev yapan Vida'ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi.