Son dakika transfer haberleri: Ve Beşiktaş'ta karar verildi! Domagoj Vida...

Başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yakaladığı grafiği önümüzdeki sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim kadroya monte edilecek yeni isimlerin yanında, halihazırda Beşiktaş forması giyen bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...