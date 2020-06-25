Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic Konya maçında yok!

Süper Lig'in 29. haftasında cuma akşamı Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan isimlerden Adem Ljajic kadroda yer almazken, Jeremain Lens ise kamp kadrosuna alındı.

DORUKHAN AYLAR SONRA!

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Konyaspor maçının kamp kadrosunda yer aldı. Yıldız orta saha, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde zorlu mücadelede forma giyebilecek. Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Vida da sakatlığını atlatıp maç kadrosunda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: