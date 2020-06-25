Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic Konya maçında yok!
Süper Lig'in 29. haftasında cuma akşamı Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan Adem Ljajic kadroda yer almazken, Jeremain Lens ise kamp kadrosuna alındı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Dorukhan Toköz, Vida ve Boateng de kadroda yer aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında cuma akşamı Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan isimlerden Adem Ljajic kadroda yer almazken, Jeremain Lens ise kamp kadrosuna alındı.
DORUKHAN AYLAR SONRA!
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Konyaspor maçının kamp kadrosunda yer aldı. Yıldız orta saha, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde zorlu mücadelede forma giyebilecek. Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Vida da sakatlığını atlatıp maç kadrosunda kendine yer buldu.
Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 20:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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