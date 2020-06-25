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25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: 'ta Ljajic Konya maçında yok!

Son dakika: Beşiktaş'ta Ljajic Konya maçında yok!

'in 29. haftasında cuma akşamı ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan kadroda yer almazken, ise kamp kadrosuna alındı. Siyah-beyazlılarda ayrıca Dorukhan Toköz, Vida ve Boateng de kadroda yer aldı.

'in 29. haftasında cuma akşamı ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların son antrenmanında sakatlanan isimlerden kadroda yer almazken, ise kamp kadrosuna alındı.

DORUKHAN AYLAR SONRA!

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Konyaspor maçının kamp kadrosunda yer aldı. Yıldız orta saha, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde zorlu mücadelede forma giyebilecek. Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Vida da sakatlığını atlatıp maç kadrosunda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 20:38
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