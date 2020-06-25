Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Lens ve Ljajic...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in sakatlığına dair bilgi verdi.
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda Jeremain Lens ile Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı
Beşiktaş'ta yapılan açıklama şöyle:
"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.
Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 18:14
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Lens ve Ljajic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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