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25 Haziran 2020, Perşembe
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'ta flaş sakatlık! Lens ve Ljajic...

Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Lens ve Ljajic...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada ve Adem Ljajic'in sakatlığına dair bilgi verdi.

, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda ile Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

Beşiktaş'ta yapılan açıklama şöyle:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.

Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 18:14
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