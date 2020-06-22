Rebocho’ya için Marsilya iddiası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Rebocho’ya için Marsilya iddiası

’ya için iddiası

Rebocho’ya için Marsilya iddiası

'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak veda ettiği Portekizli futbolcu 'ya sürpriz bir talip çıktı.

Fransız basınından Le Phoceen'de yer alan habere göre , bir süredir ilgilendiği Hassane Kamara'yı Nice'e kaptırdı. Sonra alternatif isimlere yönelen Marsilya'nın, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Pedro 'yu transfer edebileceği iddia edildi.

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rebocho’ya için Marsilya iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA