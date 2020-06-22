Hart için yollar açıldı

Beşiktaş'ta genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, iyi bir performans gösterse de teknik paton Sergen Yalçın, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Bu adaylardan biri de İngiliz eldiven Joe Hart... Ada'dan gelen son haberlere göre 33 yaşındaki kalecinin Beşiktaş yolları tamamen açıldı. İngiliz basını, Burnley'in Hart'a kesinlikle yeni sözleşme önermeyeceğini yazdı. Daily Mail'de yer alan habere göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Hart'ın yeni takım arayışına başladığı kaydedildi. Oyuncu ile ilgilenen en ciddi kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu belirtilip, "Hart'ın İstanbul uçağına binmesi sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli kaleci, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.