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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Hart için yollar açıldı

Hart için yollar açıldı

İngiliz basını, “, Hart’ı istemiyor. Hart’ın uçağına binmesi sürpriz olmaz” diye yazdı.

'ta genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, iyi bir performans gösterse de teknik paton , kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Bu adaylardan biri de İngiliz eldiven ... Ada'dan gelen son haberlere göre 33 yaşındaki kalecinin Beşiktaş yolları tamamen açıldı. İngiliz basını, 'in Hart'a kesinlikle yeni sözleşme önermeyeceğini yazdı. 'de yer alan habere göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Hart'ın yeni takım arayışına başladığı kaydedildi. Oyuncu ile ilgilenen en ciddi kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu belirtilip, "Hart'ın uçağına binmesi sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli kaleci, İngiltere ile 75 maça çıktı.

  1. 22.6.2020
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