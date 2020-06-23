Sergen ne derse o!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, “Biz bu ligi üçüncü bitiririz” söyleminin ardından G.Saray ve Sivas ikişer puan kaybetti.
Beşiktaş'ta tüm hesaplar önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak üzere yapılıyor. Sergen Yalçın'ın bu konuda söyledikleri bir bir çıkmaya başladı. Hafta içinde Başkan Çebi ile bir araya gelen başarılı hoca, "G.Saray puanlar kaybedecek, Sivasspor da aynı şekilde. Biz bu ligi üçüncü sırada bitiririz" öngörüsünde bulunmuştu.
47 yaşındaki teknik adamın bu konuşmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden Galatasaray ve Sivasspor rakipleriyle berabere kaldı ve 2'şer puan kaybetti. Beşiktaş'ın G.Saray'la puan farkı 4'e, Sivasspor'la ise 6'ya indi. Beşiktaş haftaya sahasında Konyaspor'u ağırlarken, Sivasspor ise Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray ise Başakşehir'e konuk olacak. Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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