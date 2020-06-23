Sergen ne derse o!

Beşiktaş'ta tüm hesaplar önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak üzere yapılıyor. Sergen Yalçın'ın bu konuda söyledikleri bir bir çıkmaya başladı. Hafta içinde Başkan Çebi ile bir araya gelen başarılı hoca, "G.Saray puanlar kaybedecek, Sivasspor da aynı şekilde. Biz bu ligi üçüncü sırada bitiririz" öngörüsünde bulunmuştu.

47 yaşındaki teknik adamın bu konuşmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden Galatasaray ve Sivasspor rakipleriyle berabere kaldı ve 2'şer puan kaybetti. Beşiktaş'ın G.Saray'la puan farkı 4'e, Sivasspor'la ise 6'ya indi. Beşiktaş haftaya sahasında Konyaspor'u ağırlarken, Sivasspor ise Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray ise Başakşehir'e konuk olacak. Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.