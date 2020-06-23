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23 Haziran 2020, Salı
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Sergen ne derse o!

Sergen ne derse o!

Teknik Direktörü 'ın, “Biz bu ligi üçüncü bitiririz” söyleminin ardından G.Saray ve Sivas ikişer puan kaybetti.

'ta tüm hesaplar önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılmak üzere yapılıyor. 'ın bu konuda söyledikleri bir bir çıkmaya başladı. Hafta içinde Başkan Çebi ile bir araya gelen başarılı hoca, "G.Saray puanlar kaybedecek, da aynı şekilde. Biz bu ligi üçüncü sırada bitiririz" öngörüsünde bulunmuştu.

47 yaşındaki teknik adamın bu konuşmasının üzerinden daha bir hafta geçmeden ve Sivasspor rakipleriyle berabere kaldı ve 2'şer puan kaybetti. Beşiktaş'ın G.Saray'la puan farkı 4'e, Sivasspor'la ise 6'ya indi. Beşiktaş haftaya sahasında 'u ağırlarken, Sivasspor ise 'u konuk edecek. Galatasaray ise 'e konuk olacak. Sergen Yalçın, gelecek sezon hedefinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederken, bu sezon da Avrupa kupalarına gitmek istediğini dile getirmişti.

  1. 23.6.2020
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