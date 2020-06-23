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23 Haziran 2020, Salı
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yeniden kadroda

Boateng yeniden kadroda

'ın  yıldızı , Cuma günü oynanacak maçında yeniden 18 kişilik kadroya dahil olacak.

'ın yıldızı , Cuma günü oynanacak maçında yeniden 18 kişilik kadroya dahil olacak. Sağlık ekibinin "Hafta sonuna yetişir" raporu verdiği tecrübeli oyuncunun, teknik direktör tarafından ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor.
  1. 23.6.2020
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