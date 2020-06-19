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19 Haziran 2020, Cuma
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Pedro Rebocho’yla yollar ayrıldı

Pedro Rebocho’yla yollar ayrıldı

, sezon başında kiralık anlaştığı Rebocho ile yollarını ayırdı...

, sezon başında kiralık anlaştığı Rebocho ile yollarını ayırdı... Yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak anlaşma sağlanan Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi. Rebocho dün sabah Ümraniye'de takım arkadaşlarına veda etti. Guingamp'tan 400 bin euro kiralama ücreti ile 1 yıllığına Beşiktaş'a gelen Portekizli sol bek Rebocho, siyah beyazlı fotrmayla 9'u lig olmak üzere 17 maça çıktı. Gol veya asist katkısı sunamadı.
  1. 19.6.2020
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