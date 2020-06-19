Beşiktaş'ta 1 numaraya İsveçli kule! Teklif yapıldı
Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, Robin Olsen... Bu sezonu Cagliari’de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Robin Olsen ile masaya oturan siyahbeyazlılar tecrübeli kaleciye 1.5 milyon euro önerdi.
Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, Robin Olsen... Alman kaleci Karius'un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran yönetim, bonservisi Roma'da olan ve bu sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki isimle temasa geçti. 1.96'lık tecrübeli file bekçisi ile ilk teması yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı; Roma kulübünden 'kiralama' onayı aldıktan sonra İsveçli kaleciye senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
SPORTING LIZBON DA PEŞİNDE
Torunoğulları'nın yaptığı anlaşmaya göre siyah- beyazlılar, Roma kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Bu arada başarılı file bekçisinin siyah-beyazlıların teklifine sıcak yaklaştığı ancak Sporting Lizbon kulübünün de kendisine talip olduğunu belirterek, düşünmek için süre istediği ifade edildi. Kopenhag'dan 9 milyon euro'ya transfer edilen Robin Olsen, Roma'da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Cagliari'de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi.
255
İsveçli kaleci Olsen, kulüp kariyeri boyunca toplam 255 resmi maçta görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu bu dönemde Kopenhag (100), Malmö (82), Roma (35), PAOK (19) ve Cagliari (19) formalarını giydi. Olsen, 36 kez de İsveç milli takımının formasını terletti.
MANEJERİ, KRISTYUK GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULADI
Beşiktaş ile adı geçen Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kristyuk için menajeri Fernandes'ten açıklama geldi. Fernandes, "Kulüp adını veremem ama Kristyuk'a ilgi olduğu doğru. Türkiye'den, İspanya, İsviçre'den ve Yunanistan'dan kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki oyuncu için 600 bin euro önerdiği öğrenildi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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