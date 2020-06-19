Beşiktaş'ta 1 numaraya İsveçli kule! Teklif yapıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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'ta 1 numaraya İsveçli kule! Teklif yapıldı

Beşiktaş'ta 1 numaraya İsveçli kule! Teklif yapıldı

Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, ... Bu sezonu ’de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Robin Olsen ile masaya oturan siyahbeyazlılar tecrübeli kaleciye 1.5 milyon euro önerdi.

Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, ... Alman kaleci Karius'un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran yönetim, bonservisi Roma'da olan ve bu sezonu 'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki isimle temasa geçti. 1.96'lık tecrübeli file bekçisi ile ilk teması yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı; Roma kulübünden 'kiralama' onayı aldıktan sonra İsveçli kaleciye senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

SPORTING LIZBON DA PEŞİNDE
Torunoğulları'nın yaptığı anlaşmaya göre siyah- beyazlılar, Roma kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Bu arada başarılı file bekçisinin siyah-beyazlıların teklifine sıcak yaklaştığı ancak kulübünün de kendisine talip olduğunu belirterek, düşünmek için süre istediği ifade edildi. Kopenhag'dan 9 milyon euro'ya transfer edilen Robin Olsen, Roma'da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Cagliari'de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi.

255
İsveçli kaleci Olsen, kulüp kariyeri boyunca toplam 255 resmi maçta görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu bu dönemde Kopenhag (100), Malmö (82), Roma (35), PAOK (19) ve Cagliari (19) formalarını giydi. Olsen, 36 kez de İsveç milli takımının formasını terletti.

MANEJERİ, KRISTYUK GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULADI
ile adı geçen 'ın kalecisi Stanislav Kristyuk için menajeri Fernandes'ten açıklama geldi. Fernandes, "Kulüp adını veremem ama Kristyuk'a ilgi olduğu doğru. 'den, , 'den ve 'dan kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki oyuncu için 600 bin euro önerdiği öğrenildi.

  1. 19.6.2020
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